Рузиль Минекаев: топ-11 фактов о хайповом актёре

Поклонники сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» хорошо запомнили Марата, Адидиса-младшего. Его сыграл 24-летний Рузиль Минекаев. Что же ещё известно об этом актёре?