Жизнь
Опубликовано 08 февраля 2024, 00:10
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Рузиль Минекаев: топ-11 фактов о хайповом актёре

Поклонники сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» хорошо запомнили Марата, Адидиса-младшего. Его сыграл 24-летний Рузиль Минекаев. Что же ещё известно об этом актёре?
Рузиль Минекаев: топ-11 фактов о хайповом актёре
© Телеграм-канал Рузиля Минекаева
  • Есть две сестры, одна из них — близняшка Рузиля.
  • Женат на актрисе Азизе Бекмановой, есть сын Рэмиль.
  • Занимался татарской национальной борьбой.
  • Окончил Казанское театральное училище, учился в ГИТИСе.
  • В 2019 году переехал в Москву, снимал комнату, работал на двух работах.
  • Самая известная роль — Марат в «Слове пацана».
  • Кроме неё были роли в сериалах «Смычок», «Уличное правосудие», «Напарники».
  • В 2024 году выйдет сериал «Подслушано в Рыбинске», где Рузиль Минекаев играет героя по кличке Ширмик.
  • До «Слова пацана. Кровь на асфальте» было 1500 подписчиков, сейчас — 1,7 млн.
  • Любит рэп. И даже сам написал трек.
  • Мечтает купить Porsche 911 S Turbo.
Автор:Екатерина Шаповалова
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