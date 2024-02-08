Опубликовано 08 февраля 2024, 00:10
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Рузиль Минекаев: топ-11 фактов о хайповом актёре
Поклонники сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» хорошо запомнили Марата, Адидиса-младшего. Его сыграл 24-летний Рузиль Минекаев. Что же ещё известно об этом актёре?
- Есть две сестры, одна из них — близняшка Рузиля.
- Женат на актрисе Азизе Бекмановой, есть сын Рэмиль.
- Занимался татарской национальной борьбой.
- Окончил Казанское театральное училище, учился в ГИТИСе.
- В 2019 году переехал в Москву, снимал комнату, работал на двух работах.
- Самая известная роль — Марат в «Слове пацана».
- Кроме неё были роли в сериалах «Смычок», «Уличное правосудие», «Напарники».
- В 2024 году выйдет сериал «Подслушано в Рыбинске», где Рузиль Минекаев играет героя по кличке Ширмик.
- До «Слова пацана. Кровь на асфальте» было 1500 подписчиков, сейчас — 1,7 млн.
- Любит рэп. И даже сам написал трек.
- Мечтает купить Porsche 911 S Turbo.