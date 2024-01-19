Опубликовано 19 января 2024, 17:20
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Рыжий из «Иванушек» установил сыну условие по поводу женитьбы
Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов вроде ещё вчера молоденьким отплясывал на сцене, а сейчас уже размышляет о женитьбе сына. Старшему — бывшему хоккеисту Ивану — уже 20 лет. Он родился в браке артиста со спортсменкой Мариной. Пара рассталась в 2019 году и сохранила добрые отношения, но Иван живёт с отцом. Апполонов, конечно, не мечтает оставить сына холостым, но считает, что жениться нужно после конкретного возраста.
53-летний Апполонов раннего брака старшему сыну не желает, да и сам парень, говорит, с женитьбой не торопится — мол, весь в отца.
«И вообще, раньше 30 лет жениться я сыну запретил — рановато», — отрезал певец.
Прокомментировал артист и свою личную жизнь — правда, без подробностей: ему сейчас очень комфортно, чувствует себя счастливым.
А недавно мы рассказывали, как актриса Анастасия Мельникова случайно познакомила коллегу по фильму Андрея Ларина с его будущей женой.