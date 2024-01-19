Рыжий из «Иванушек» установил сыну условие по поводу женитьбы

53-летний Апполонов раннего брака старшему сыну не желает, да и сам парень, говорит, с женитьбой не торопится — мол, весь в отца.

«И вообще, раньше 30 лет жениться я сыну запретил — рановато», — отрезал певец.

Прокомментировал артист и свою личную жизнь — правда, без подробностей: ему сейчас очень комфортно, чувствует себя счастливым.

А недавно мы рассказывали, как актриса Анастасия Мельникова случайно познакомила коллегу по фильму Андрея Ларина с его будущей женой.