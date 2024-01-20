Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 16:40
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В РЖД изменят правила перевозки животных. Всё из-за рыжего кота и бездушной проводницы

Российские железные дороги решили изменить правила перевозки животных. Такое решение руководство приняло после случая в Кирове, который закончился трагедией — смертью кота Твикса. Компания провела внутреннюю проверку и выяснила, почему история не закончилась хеппи-эндом. Представители перевозчика заявили, что исправит все недостатки в документах, чтобы обезопасить питомцев, и начнут работать с благотворительными организациями.
В РЖД изменят правила перевозки животных. Всё из-за рыжего кота и бездушной проводницы
© Alexander Possingham / Unsplash

В РЖД отметили, что «отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию». Поэтому правила перевозки и решили дополнить.

Что изменится в работе РЖД

Проводникам в поездах дальнего следования запретят высаживать домашних животных на станциях. Теперь если возникнет спорная ситуация, то проводник должен будет передать питомца коллегам на остановочных пунктах, а те уже будут вызывать представителей зоозащитных организаций, чтобы передать животное им.

При этом дочерняя компания РЖД планирует начать долгосрочную работу с организациями помощи беспризорным животным.

Новые правила пришлось придумывать после смерти рыжего котика Твикса, о которой стало известно 20 января. 11 января он сбежал из переноски хозяина из Ленобласти, и проводница, обнаружив беспризорного кота в вагоне, выкинула его во время остановки в Кирове несмотря на 30-градусный мороз.

Владелец котика обратился в полицию, и животное принялись искать волонтёры и зоозащитники. За нахождение Твикса даже обещали вознаграждение, но это не помогло. Питомца обнаружили уже мёртвым.

В полиции провели проверку, но состава преступления не обнаружили.

Автор:Ника Белова
Редакция
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