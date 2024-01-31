С иностранцем так просто не развестись. Вот что нужно знать россиянкам

Тонкости развода с иностранцем

Если разводятся два гражданина России, у них есть несколько вариантов расторгнуть брак. Это можно сделать через органы ЗАГС, через суд или даже через «Госуслуги». В последнем случае из дома выйти придётся только для того, чтобы получить заветное свидетельство о разводе.

Но! Через «Госуслуги» развод с иностранцем невозможен — только офлайн, через ЗАГС или суд. Если супруги заключали брак в России и иностранец постоянно проживает здесь, то абсолютно всё будет происходить так же, как при разводе с россиянином. То есть, если оба супруга согласны разойтись и нет общих детей, можно идти в ЗАГС и подавать заявление. Если один не согласен или есть общие дети, придётся действовать через суд.

Если супруги заключали брак в другой стране, развестись можно и там, и в России.

«Все документы, составленные на территории иностранного государства, нужно легализовать, если нет исключений для конкретной страны в международных договорах РФ. Также их нужно перевести на русский язык. А перевод требуется заверить у нотариуса», — говорит адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов «Постанюк и партнёры», Владимир Постанюк.

А если супруги будет разводиться в другой стране, им нужно будет аналогично легализовать свидетельство о разводе (у консула или апостилем), перевести и заверить перевод у нотариуса.