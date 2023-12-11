«С качественным телом». Катя Лель назвала требования к новому мужчине

Что касается внешности, Лель ждёт от потенциального избранника, что он будет заботиться о себе и у него будет качественное тело.

«Не формата прям "вау", нет, но человек должен любить, уважать себя», — отметила артистка в беседе с порталом «Страсти».

Есть требования у певицы и к внутреннему миру своего ухажёра. Он должен быть осознанным и на «высоких вибрациях, высоких энергиях», иначе им просто не о чем будет говорить, отметила Катя Лель.