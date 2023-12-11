«С качественным телом». Катя Лель назвала требования к новому мужчине
Певица Катя Лель недавно сообщила о разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Теперь артистка в статусе свободной женщины и признаётся, что чувствует себя в нём превосходно. Однако долго оставаться одна она, похоже, не собирается. Исполнительница хита «Мой мармеладный» заявила, что не против знакомств с мужчинами. У певицы есть даже список требований к потенциальному кандидату.
Что касается внешности, Лель ждёт от потенциального избранника, что он будет заботиться о себе и у него будет качественное тело.
«Не формата прям "вау", нет, но человек должен любить, уважать себя», — отметила артистка в беседе с порталом «Страсти».
Есть требования у певицы и к внутреннему миру своего ухажёра. Он должен быть осознанным и на «высоких вибрациях, высоких энергиях», иначе им просто не о чем будет говорить, отметила Катя Лель.