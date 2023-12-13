С Лопырёвой требуют 7,5 млн рублей за отель. Не выполнила «некоторую договорённость»
Модель и телеведущая Виктория Лопырёва привыкла к роскоши и вот, например, четыре месяца по системе «всё включено» отдыхала в турецком премиальном отеле Rixos Belek. За проживание женщины по «некоторой договорённости» платила дубайская компания Entinberg Group, сообщил Shot. Цена вопроса — €77 300, или около 7,5 млн рублей. Лопырёва обещала вернуть деньги, но этого не случилось.
В итоге компания — спонсор отдыха модели — передала права на долг российскому ООО «Химекс». Правда, суд иск не удовлетворил — за неимением доказательств. По данным Shot, теперь компания собирается подать апелляцию в вышестоящие инстанции.
В беседе Super Лопырёва рассказала, что впервые слышит об этом и повестка в суд ей не приходила.
Ещё сегодня стало известно о том, что Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую. Последняя наговорила лишнего в одном из последних интервью, а певец зафиксировал всё, что ему не понравилось, и собирается использовать списочек в рамках разбирательств о защите чести и достоинства.