С миру по нитке. Россияне скинулись на восстановление медового стартапа в уральской деревне

«К счастью, никто не пострадал и производство цело, но без техники работа на пасеке вернётся лет на 10 назад. Нам больше нечем обрабатывать наши цветущие поля, нечем сушить ягодки, которые обязательно созреют. Да и в целом связь с городом надорвалась — у нас не осталось ни одного средства передвижения и перевозки грузов», — объяснила она.

В поддержку можно было отправить любую сумму или фиксированные 1000 рублей. Люди активно откликнулись на просьбу, и с 12 декабря до утра 14-го уже удалось собрать почти 2 млн рублей.

Санжапова рассказывала e1.ru, что этот пожар очень ударил по всему селу, а не только по медовому стартапу.

«Вся деревня плачет, все переживают. Для людей это катастрофа. А мы знаем, что в жизни бывают дела похуже. Поэтому главное — мы все живы, а остальное можно исправить — заработаем», — сказала она.