С прорубью не всё так однозначно Приметы и традиции на Крещение

Подробнее о том, что это за праздник, мы писали здесь.

В Крещение (19 января) по всей стране в церквях проходят богослужения, а на водоёмах организовывают купания в проруби — иордани. Некоторые люди верят, что окунание в прорубь якобы «автоматически» смывает грехи. Но это не так. Ни крещенская, ни святая вода не производят «автоматического» очищения души, отмечают священнослужители. Да и сам обряд купания в проруби является больше народным, нежели религиозным.

Более того, купание в ледяной купели — добровольное решение, делать это необязательно. Необходимый праздничный минимум христианина — посетить церковную службу, исповедаться, причаститься и выпить освящённой воды. Заметьте, что окунания в воду в этом списке нет.

Есть ли запреты на Крещение?

Принято считать, что в этот день нельзя работать, мыть полы, устраивать стирку и так далее. Эти запреты — не церковные. В православной церкви говорят, что в праздник желательно побывать на богослужении и набрать святой воды (для верующих эти действия должны быть в приоритете перед светскими заботами), но, если такой возможности нет, работать на Крещение — не грех, как и труд по дому.

Народные приметы на Крещение

Также есть множество примет (все они, разумеется, не церковные, более того, РПЦ отвергает суеверия при приметы):

Если на Крещение не ударили морозы и лёд на реках не замёрз, это пророчит глобальные потрясения и мировые перемены.

Полнолуние на Крещение предполагает, что весной реки широко разольются.

Ясная и морозная ночь с 18 на 19 января «предсказывает» сухое и жаркое лето.

Крещение без снега — к плохому урожаю.

Если на Крещение день солнечный, лето в этом году будет жаркое.

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