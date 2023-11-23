Садальский двумя словами описал Пугачёву. Заодно оскорбил её мужа

«Алла Пугачева – раба любви. Она последовала за мужем», — сказала Садальский «Аргументам и фактам», комментируя «скитания» Примадонны по миру.

Гораздо жёстче народный артист оценил супруга Аллы Борисовны. По его мнению, лучше бы Галкин «сидел и молчал».

«Максим — глупый, глубоко глупый человек», — заявил актёр, добавив, что всегда высмеивал талант Галкина как комика.

Пугачёва и Галкин с 2023 года в России не живут, однако на родине их поклонники и не только они продолжают следить за передвижениями пары. В ноябре Примадонну заметили в очень необычном месте на острове Кипр.