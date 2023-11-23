Садальский двумя словами описал Пугачёву. Заодно оскорбил её мужа
Советский и российский актёр Станислав Садальский порассуждал о судьбе певицы Аллы Пугачёвой. Сначала Примаднна уехала вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Израиль, а когда и там стало неспокойно, переселилась на Кипр. Садальский назвал Пугачёву рабой любви и заявил, что ей не повезло с последним мужем. По его мнению, Галкин умом не блещет.
«Алла Пугачева – раба любви. Она последовала за мужем», — сказала Садальский «Аргументам и фактам», комментируя «скитания» Примадонны по миру.
Гораздо жёстче народный артист оценил супруга Аллы Борисовны. По его мнению, лучше бы Галкин «сидел и молчал».
«Максим — глупый, глубоко глупый человек», — заявил актёр, добавив, что всегда высмеивал талант Галкина как комика.
Пугачёва и Галкин с 2023 года в России не живут, однако на родине их поклонники и не только они продолжают следить за передвижениями пары. В ноябре Примадонну заметили в очень необычном месте на острове Кипр.