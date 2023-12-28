Сайт Киркорова заблокирован. Всё из-за «голой» вечеринки?

Сейчас карьера Киркорова переживает не самые лучшие времена. Всё потому, что он засветился на скандальной «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Певца уже вырезали из всех новогодних развлекательных передач, включая «Голубой огонёк» и «Маску».

А ещё его убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет всё», а само кино теперь переснимают.