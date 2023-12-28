Сайт Киркорова заблокирован. Всё из-за «голой» вечеринки?
Похоже, у Филиппа Киркорова плюс одна проблема. По данным на 09:27 мск, его официальный сайт заблокирован. При попытке перехода на страницу появляется сообщение «Ошибка 4030», а также говорится, что «Сайт заблокирован. Пожалуйста, зайдите позднее». Обычно это означает, что блокировку наложил сам провайдер. Впрочем, ниже на странице как раз и указано, что причину блокировки хозяин сайта может увидеть на своей почте.
Сейчас карьера Киркорова переживает не самые лучшие времена. Всё потому, что он засветился на скандальной «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой.
Певца уже вырезали из всех новогодних развлекательных передач, включая «Голубой огонёк» и «Маску».
А ещё его убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет всё», а само кино теперь переснимают.