Сахалин под угрозой цунами. Во всём виновата Япония

В ведомстве уточнили, что ожидаемая высота волн не превысит 50 метров. Их подход к побережью Невельского района ожидается в 20.44 по местному времени (12:44 мск).

Ранее в Сети появилась информация об эвакуации населения в прибрежных регионах. Позже в МЧС заявили, что это фейк.

Вероятность цунами появилась после нескольких подземных толчков в Японии, которые произошли в центральной части страны. Магнитуда землетрясения составила 7,6. Как минимум, пять мощных толчков произошли на острове Хонсю. Стихия давала о себе знать даже в Токио. Для западной части страны объявили угрозу цунами. На отдельных участках высота волн достигает 5 м. В результате более 35 000 домов остались без электричества, а движение скоростных поездов приостановили. Информации о пострадавших нет.

В сентябре мощное землетрясение произошло в Марокко. Тогда погибло несколько сотен людей.