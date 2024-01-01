Сахалин под угрозой цунами. Во всём виновата Япония
МЧС по Сахалину заявило об угрозе цунами для западной части острова. Подъём волн ожидается из-за землетрясения в Японии. Местных жителей попросили соблюдать спокойствие и оставаться на местах. Эвакуироваться никуда не нужно, так как данная высота волн угрозы для жизнедеятельности людей не представляет. В МЧС также добавили, что система оповещения не запускалась.
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В ведомстве уточнили, что ожидаемая высота волн не превысит 50 метров. Их подход к побережью Невельского района ожидается в 20.44 по местному времени (12:44 мск).
Ранее в Сети появилась информация об эвакуации населения в прибрежных регионах. Позже в МЧС заявили, что это фейк.
Вероятность цунами появилась после нескольких подземных толчков в Японии, которые произошли в центральной части страны. Магнитуда землетрясения составила 7,6. Как минимум, пять мощных толчков произошли на острове Хонсю. Стихия давала о себе знать даже в Токио. Для западной части страны объявили угрозу цунами. На отдельных участках высота волн достигает 5 м. В результате более 35 000 домов остались без электричества, а движение скоростных поездов приостановили. Информации о пострадавших нет.
В сентябре мощное землетрясение произошло в Марокко. Тогда погибло несколько сотен людей.