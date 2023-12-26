Сахар и какао могут сильно подорожать в 2024 году. Сладкоежки, держитесь

Неутешительные новости сообщил руководитель отдела исследований рынка сельскохозяйственных товаров в Rabobank Карлос Мера. Он объяснил, что из-за погодного явления Эль-Ниньо, которое возвращается раз в 2−7 лет и длится до года, в основных странах — экспортёрах сахарного тростника, апельсинов, какао и кофе случилась засуха и, как следствие, неурожай.

Из-за этого фьючерсы на эти товары значительно выросли в цене за 2023 год: апельсиновый сок подорожал на 80%, дойдя до исторического максимума, какао — на 64%, сахар — на 13%, а цены на кофе достигли 15-летнего пика. Поэтому стоимость сырья в следующем году не снизится, а только продолжит расти.

Какао-бобы покупают за год вперёд, то есть шоколад в магазинах сейчас можно купить по нормальной цене только потому, что какао для него приобрели ещё год назад. А вот в следующем году такой роскоши не будет — роскошью станет сам шоколад.

О том, насколько неурожай повлиял на экономику, обычно видно к декабрю, а вот простые потребители ощущают последствия в первые месяцы года.

Подорожать могут не только традиционные сладости, но и продукты, от которых этого совсем не ждёшь. А всё потому, что в них тоже добавляют сахар, но никто и не догадывается. Узнать о них можно здесь.