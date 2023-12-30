«Самая настоящая овчарка». Умер единственный в России корги-полицейский

Помимо того, что Рыжий был единственным корги-полицейским, он ещё единственный представитель этой породы, который выиграл чемпионат России по общему курсу дрессировки для собак менее 42 см в холке (мини-ОКД).

По словам хозяйки, Рыжий был «безгранично преданный, талантливый, отважный», а также честный и азартный. «Великолепный пёс, самая настоящая овчарка», — написала она в соцсетях.

Рыжий родился в январе 2011 года. Он прошёл аттестацию в МВД в 2013 году. Его владелица, которая работает в транспортной полиции, рассказывала, что он очень любил проверять багаж пассажиров, а вот обыск местности — нет (из-за коротких лапок). На пенсию корги-полицейского отправили в 2020 году.

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