Самой красивой японкой признали уроженку Украины

Каролина Сиино стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая победила в местном конкурсе красоты.

Девушка призналась, что с ранних лет мечтала о том, чтобы её признали настоящей японкой, хотя понимала, что внешне отличается от других жителей страны.

При этом она отметила, что до сих пор сталкивается с едкими комментариями по поводу своей внешности, сообщило издание News On Japan.

Ранее национальный конкурс красоты прошёл в США. Впервые титул «Мисс Америка» выиграла военнослужащая.