Опубликовано 24 января 2024, 19:20
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Самой красивой японкой признали уроженку Украины
Национальный конкурс красоты «Мисс Япония — 2024» выиграла 26-летняя Каролина Сиино. Всё бы ничего, только у девушки совсем нет японских корней. В Страну восходящего солнца она приехала в 1998 году из украинского города Тернополь вместе с матерью, которая второй раз вышла замуж. И хотя в Японии модель живёт с детства, гражданство она получила только в 2022 году.
Каролина Сиино стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая победила в местном конкурсе красоты.
Девушка призналась, что с ранних лет мечтала о том, чтобы её признали настоящей японкой, хотя понимала, что внешне отличается от других жителей страны.
При этом она отметила, что до сих пор сталкивается с едкими комментариями по поводу своей внешности, сообщило издание News On Japan.
Ранее национальный конкурс красоты прошёл в США. Впервые титул «Мисс Америка» выиграла военнослужащая.