Самолёт с борцами сумо не смог взлететь. Потому что кто-то слишком много ест
Каждый хоть раз заходил в лифт, а последний отказывался ехать из-за перевеса. В этом случае кому-то из пассажиров по-любому приходилось ехать на следующем. Примерно то же случилось и со спортсменами-сумоистами в аэропорту префектуры Осака в Японии. Парни должны были лететь на национальный спортивный фестиваль, но самолёт не поднялся в воздух из-за перевеса.
По данным The Japan News, сумоисты зарегистрировались на два рейса, которые осуществляли самолёты Boeing 737-800s вместимостью 165 пассажиров. При этом каждый из спортсменов весил около 120 кг при среднем веса пассажира 70 кг.
Когда в авиакомпании Japan Airlines поняли, насколько тучными окажутся их клиенты, то решили оперативно организовать дополнительный рейс для перевозки 27 сумоистов. Иначе был риск того, что самолёту не хватит топлива.
Если в этом случае самолёт мог не взлететь, то в Мурманске судно не сразу смогло приземлиться. Лайнеру пришлось идти на второй круг из-за лося на взлётно-посадочной полосе.