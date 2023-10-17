Самолёт с борцами сумо не смог взлететь. Потому что кто-то слишком много ест

По данным The Japan News, сумоисты зарегистрировались на два рейса, которые осуществляли самолёты Boeing 737-800s вместимостью 165 пассажиров. При этом каждый из спортсменов весил около 120 кг при среднем веса пассажира 70 кг.

Когда в авиакомпании Japan Airlines поняли, насколько тучными окажутся их клиенты, то решили оперативно организовать дополнительный рейс для перевозки 27 сумоистов. Иначе был риск того, что самолёту не хватит топлива.

Если в этом случае самолёт мог не взлететь, то в Мурманске судно не сразу смогло приземлиться. Лайнеру пришлось идти на второй круг из-за лося на взлётно-посадочной полосе.