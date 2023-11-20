Самолёт улетел без 30 пассажиров и пилота. Их забыли в аэропорту

Как пишет Airporthaber, на борт в итоге не попал один из пилотов и 30 пассажиров. Попытки связаться с представителем авиакомпании не принесли результата.

В итоге рейс прибыл в Измир, а от Sunexpress так и не поступило объяснения, как такое могло произойти.