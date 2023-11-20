05:00, 20 ноября 2023
1 мин.
Самолёт улетел без 30 пассажиров и пилота. Их забыли в аэропорту
Курьёзный инцидент произошёл 18 ноября в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Один из рейсов авиакомпании Sunexpress в турецкий Измир был задержан на три часа. Когда это время прошло, никакой информации на стойке регистрации не появилось. Пассажиры полезли в мобильное приложение узнать состояние рейса и с удивлением обнаружили, что он уже вылетел. Без них.
Как пишет Airporthaber, на борт в итоге не попал один из пилотов и 30 пассажиров. Попытки связаться с представителем авиакомпании не принесли результата.
В итоге рейс прибыл в Измир, а от Sunexpress так и не поступило объяснения, как такое могло произойти.