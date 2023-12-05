Самооценка летит на дно. Что нельзя говорить ребёнку во время ссоры

Что опасного во фразе «в кого ты такой»? Взрослого человека она не поколеблет, а вот ребёнок может всерьёз начать размышлять над тем, кто его родители. По словам Васильковой, некоторые дети начинают искать фотографии, пытаться узнать, а была ли их мать тогда вообще беременна.

Также в порыве конфликта лучше вообще никак не обзываться и не использовать даже прозвищ. «Бестолочь», «идиот», «лентяй» — все эти слова могут программировать поведение ребёнка, сказала психолог «Аргументам и фактам». Сам того не замечая, он начинает лениться или вести себя глупо.

Вот какие ещё фразы психолог посоветовала не использовать в конфликте с ребёнком: