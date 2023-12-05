Самооценка летит на дно. Что нельзя говорить ребёнку во время ссоры
В попытке приструнить ребёнка родители иногда говорят: «Сейчас придёт бабайка и заберёт тебя». Сами того не понимая, они лишают малыша чувства безопасности, дают понять, что мама и папа не могут его защитить. Это плохо сказывается на психике ребёнка, снижает его самооценку. О других вредных фразах во время конфликта с детьми рассказала психолог Татьяна Василькова.
Что опасного во фразе «в кого ты такой»? Взрослого человека она не поколеблет, а вот ребёнок может всерьёз начать размышлять над тем, кто его родители. По словам Васильковой, некоторые дети начинают искать фотографии, пытаться узнать, а была ли их мать тогда вообще беременна.
Также в порыве конфликта лучше вообще никак не обзываться и не использовать даже прозвищ. «Бестолочь», «идиот», «лентяй» — все эти слова могут программировать поведение ребёнка, сказала психолог «Аргументам и фактам». Сам того не замечая, он начинает лениться или вести себя глупо.
Вот какие ещё фразы психолог посоветовала не использовать в конфликте с ребёнком:
- «Я же тебе говорил (говорила)!». Это не мотивирует ребёнка делать выводы из своих поступков. Наоборот, ему захочется дать отпор родителям.
- «Ты неправ, ты виноват, извинись перед сестрой, попроси прощения у брата». Не стоит вступать в конфликт детей, нужно дать им возможность разобраться самим.
- «Ты виноват». Если у ребёнка что-то не выходит, лучше спросить его: «Что ты будешь делать?».
- «Уйди, больше не хочу видеть, ты больше не мой сын». Такие фразы внушают ребёнку чувство отверженности, могут вогнать его в депрессию.
- «Твоя сестра молодец, а ты нет». Во время конфликта нельзя сравнивать ребёнка с другими детьми.
- «Зачем я тебя рожала». Достаточно один раз сказать такое ребёнку, и он будет чувствовать, что не нужен родителям.
- «Сейчас придёт бабайка и тебя заберёт». Не лишайте ребёнка чувства безопасности.