Самозанятые в России смогут получать деньги от государства

В ведомстве предложили самозанятых россиян, которые выплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, относить к неработающим гражданам Это позволит индексировать их пенсии и начислять им социальные пособия. Таким образом самозанятые смогут и работать, и получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или нетрудоспособным человеком.

Такие поправки помогут россиянам активнее оформлять самозанятость, не боясь потерять в деньгах. К тому же они смогут не метаться между увеличением будущей пенсии и индексацией уже существующей, а получить всё. Изменения в закон пока находятся на стадии согласования между профильными ведомствами.

Ранее самозанятым рассказывали, как убедить банк, что им можно выдавать ипотеку. Ознакомиться с инструкцией можно здесь.