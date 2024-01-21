Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 14:40
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Самозанятые в России смогут получать деньги от государства

Как считают в Минтруде, россиянам нет смысла оформляться как самозанятым и выплачивать налоги, когда для них нет никаких плюшек. Поэтому ведомство решило разработать поправки в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании. По задумке авторов поправок, самозанятые смогут претендовать на некоторые льготы и — самое главное — индексацию пенсии.
Самозанятые в России смогут получать деньги от государства
© senivpetro / Freepik

В ведомстве предложили самозанятых россиян, которые выплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, относить к неработающим гражданам Это позволит индексировать их пенсии и начислять им социальные пособия. Таким образом самозанятые смогут и работать, и получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или нетрудоспособным человеком.

Такие поправки помогут россиянам активнее оформлять самозанятость, не боясь потерять в деньгах. К тому же они смогут не метаться между увеличением будущей пенсии и индексацией уже существующей, а получить всё. Изменения в закон пока находятся на стадии согласования между профильными ведомствами.

Ранее самозанятым рассказывали, как убедить банк, что им можно выдавать ипотеку. Ознакомиться с инструкцией можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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