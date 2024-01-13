«Самые прекрасные». Самойлова жёстко ответила на хейт по поводу воспитания детей
Блогерша Оксана Самойлова воспитывает вместе в рэпером Джиганом четверых детей — Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. В соцсетях у семьи много фанатов — многие восхищаются тем, как Самойловой удаётся быть хорошей матерью, следить за собой и быть успешной блогершей к тому же. Но оказалось, что воспитанием и дисциплиной в их семьи довольны не все. И тут фотомодель, которая обычно ведёт себя сдержанно, высказалась.
Поводом к появлению критики стала недавняя новость о том, что блогер Влад Бумага и его возлюбленная Юлия Годунова скоро станут родителями. Фанаты предположили, что крестными родителями для новорождённого станут Самойлова и Джиган. Правда, идея понравилась не всем. На, как многие считают, идеальное семейство вылилась тонна хейта по поводу воспитания детей. Самойлову раскритиковали за то, что она даёт слишком много свободы своим чадам, а ещё дети часто пропускают школу из-за постоянных путешествий.
Самойлова не выдержала и жестко ответила хейтерам. Она написала, что считает своих детей «самыми прекрасными, воспитанными, умными, смешными и замечательными» и не пытается за счёт них реализоваться себя. «То, что я даю им свободу самовыражения, возможность быть самостоятельными и не пытаюсь реализовать свои потребности через них — это вам кажется странным и неправильным? Через 10 лет мы ещё посмотрим, кто кого как воспитывал и что из этого вышло», — заметила она.
Ранее дочь Самойловой, 9-летняя Лея, рассказала, каким должен быть её будущий парень.