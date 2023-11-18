Жизнь
11:20, 18 ноября 2023
1 мин.

Самый большой страх для школьника: появилось расписание ЕГЭ на 2024 год

Cдать Единый государственный экзамен в 2024 году можно будет с 22 марта по 1 июля. Основной этап продлится с 23 мая по 18 июня, следует из проекта совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора. Основная масса школьников первыми будут сдавать географию, литературу и химию. Те, кто не успеет уложиться в эти даты, смогут написать экзаменационную работу в резервные дни — с 20 июня по 1 июля.

Самый большой страх для школьника: появилось расписание ЕГЭ на 2024 год
© Unseen Studio / Unsplash

Сейчас совместный приказ опубликован для общественного обсуждения на официальном портале проектов правовых актов. предварительный график для школьников такой:

  • 23 мая — география, литература и химия;
  • 28 мая — русский язык;
  • 31 мая — математика;
  • 4 июня — обществознание;
  • 7 и 8 июня — информатика;
  • 10 июня — история и физика;
  • 13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть);
  • 17 и 18 июня — иностранные языки (устная часть).

Если есть необходимость сдать экзамены досрочно, то сделать это можно с 22 марта по 12 апреля.

Ранее в Минобрнауки утвердили минимальные баллы для сдачи экзаменов в 2024 году, которые необходимы, чтобы поступить в вуз. По сравнению с 2023-м изменений нет. Чтобы не завалить обществознание, нужно набрать хотя бы 45 баллов, информатику — 44 балла, русский язык, литературу и географию — 40 баллов, математику, биологию, химию и физику — 39 баллов, историю — 35 баллов и иностранные языкы — 30.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.