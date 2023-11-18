Самый большой страх для школьника: появилось расписание ЕГЭ на 2024 год

Сейчас совместный приказ опубликован для общественного обсуждения на официальном портале проектов правовых актов. предварительный график для школьников такой:

23 мая — география, литература и химия;

28 мая — русский язык;

31 мая — математика;

4 июня — обществознание;

7 и 8 июня — информатика;

10 июня — история и физика;

13 июня — биология, иностранные языки (письменная часть);

17 и 18 июня — иностранные языки (устная часть).

Если есть необходимость сдать экзамены досрочно, то сделать это можно с 22 марта по 12 апреля.

Ранее в Минобрнауки утвердили минимальные баллы для сдачи экзаменов в 2024 году, которые необходимы, чтобы поступить в вуз. По сравнению с 2023-м изменений нет. Чтобы не завалить обществознание, нужно набрать хотя бы 45 баллов, информатику — 44 балла, русский язык, литературу и географию — 40 баллов, математику, биологию, химию и физику — 39 баллов, историю — 35 баллов и иностранные языкы — 30.