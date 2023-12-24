Сбитый режим сна ведёт к деменции. И вот почему

Эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала исследование, которое как раз и установило связь между качеством сна и деменцией. Учёным удалось выяснить, что важно не просто отдыхать достаточное количество времени, но ещё и делать это регулярно.

Исследования показали, что около 90% пациентов с деменцией испытывали проблемы со сном ещё до появления когнитивных нарушений. Оказалось, что важно спать одинаковое количество времени каждый день.

Также выяснилось, что на качество и продолжительность сна влияли травмы, болезни, депрессия, изменения в семейном положении. Всё это в конечном итоге отражалось и на мозге.

Выводы специалистов основаны на многолетних наблюдениях за группой в 800 человек, средний возраст участников составил 76,3 года.

Так что режим соблюдать всё-таки стоит, несмотря на выходные или отпуск. «Рекомендуемая продолжительность сна — 7−8 часов, при этом ложиться лучше не позже 22:30», — заключила врач.

Кстати, для того чтобы лучше спалось, перед сном желательно принять душ. Подробнее об этом читайте тут.