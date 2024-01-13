Считаете себя гуру уборки? Вот 5 неочевидных ошибок, которые допускает каждая хозяйка

По словам медика, прежде всего стоит помнить, что нельзя начинать уборку с пола. Мытьё полов — это завершающий этап клининга дома. Всё потому, что во время разбора шкафов и полок, протирания пыли на них, вся пыль летит вниз на пол. То есть смысла в том, чтобы с самого начала мыть пол, немного: в конце уборки его всё равно приходится перемывать. «Генералить» жилище лучше, начиная с карнизов, шкафов, — и дальше спускаться ниже.

Нельзя во время уборки игнорировать перчатки , предупредила врач. По её словам, хозяйки вспоминают о перчатках обычно только при работе с сильно агрессивной химией. Это неправильно. Даже привычные средства для уборки вредят коже рук, вызывая сухость, дерматиты и другие проблемы. Так что без перчаток лучше не убираться. Кстати, подойдут даже самые дешёвые.

Кроме того, частая ошибка при уборке — мыть всю кухню одной губкой. То есть мыть посуду, протирать столешницу и стол, а при случае ещё и пол одной и той же губкой. Так делать не просто не правильно, но и даже опасно, ведь пористый материал губки всё впитывает и получается, что грязь вы не собираете, а только разносите. Лучше завести на кухне тряпочки для каждой зоны.

Ещё одна популярная ошибка — убираться раз в две или одну неделю. Лучше делать уборку регулярно, но частями. Так пыль не будет накапливаться, а квартира захламляться, заметила эксперт. Так и жилище всегда будет выглядеть прилично, и грязные вещи не будут собираться в огромную кучу. Уборке стоит уделять по 15−20 минут каждый день: сегодня забросили стирку, а завтра разобрали шкаф.

И напоследок врач посоветовала не добавлять средство для стирки на глазок. Стоит всегда следить за рекомендациями на упаковке и не пересыпать порошка или не переливать геля. Если переборщить со средством, можно заработать дерматит или раздражение.

Кстати, многие ещё и неправильно моют холодильник. О том, как это правильно это делать, рассказали тут.