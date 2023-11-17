Секреты итальянских мам. Психолог рассказала, как вырастить счастливого ребёнка

По словам психолога, итальянским мамам помогают такие взгляды:

Принимают ребёнка таким, какой он есть — он самый лучший, и для мамы в нём нет недостатков.

Всегда занимают его сторону — даже если ребёнок не прав, мама его защищает.

Выделяют его достижения — акцент делают не на ошибках детей, а на их успехах.

Находят время для себя — они сперва думают о своём комфорте и не погружаются в материнство с головой.

Разделяют обязанности — папа в Италии спокойно может заменить маму, его даже не нужно просить о помощи с ребёнком.

При этом нередко дети растут в неполных семьях. И это уже не зависит от страны. В этом случае важно грамотно объяснить ребёнку, где его папа. Психолог Татьяна Василькова порекомендовала не придумывать красивые истории и уж тем более не говорить, что его просто нет.