Секреты итальянских мам. Психолог рассказала, как вырастить счастливого ребёнка
Каждая сознательная мама хочет своему ребёнку счастья, но воспитать его таким не самая лёгкая задачка. Психолог из Италии и мама двоих детей Татьяна Данжели рассказала, что помогает местным женщинам вырастить своих детей счастливыми и жизнерадостными. Этих правил вполне могут придерживаться и россиянки. Берите на заметку.
По словам психолога, итальянским мамам помогают такие взгляды:
Принимают ребёнка таким, какой он есть — он самый лучший, и для мамы в нём нет недостатков.
Всегда занимают его сторону — даже если ребёнок не прав, мама его защищает.
Выделяют его достижения — акцент делают не на ошибках детей, а на их успехах.
Находят время для себя — они сперва думают о своём комфорте и не погружаются в материнство с головой.
Разделяют обязанности — папа в Италии спокойно может заменить маму, его даже не нужно просить о помощи с ребёнком.
При этом нередко дети растут в неполных семьях. И это уже не зависит от страны. В этом случае важно грамотно объяснить ребёнку, где его папа. Психолог Татьяна Василькова порекомендовала не придумывать красивые истории и уж тем более не говорить, что его просто нет.