Семенович едва не убилась на спортивном празднике из-за старой травмы

Травму мениска Семенович получила в 2000 году перед чемпионатом России. Тогда фигуристка собрала волю в кулак, вышла на лёд со своим партнёром Романом Костомаровым и выиграла серебро соревнований. Но в итоге эта травма заставила её уйти из большого спорта.

На этот раз Семенович тоже подвело колено, а ещё общая усталость — на новогодних праздниках звезда отыграла 16 концертов в разных городах. Несмотря на это, певица всё же вышла на лёд и даже спела песню, катаясь на коньках.

К врачу она тоже сходила, но позже. Ей прописали щадящий режим, а ещё — на время забыть про коньки, написал «Московский комсомолец».

Ранее бывший партнёр Семенович по танцам на льду Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд.