Семенович едва не убилась на спортивном празднике из-за старой травмы
«Экс-Блестящая» Анна Семенович получила серьёзный ушиб во время большого спортивного праздника в «Лужниках», где давала мастер-класс. Во время исполнения элемента фигурного катания она неожиданно упала и с силой ударилась об лёд. Это досадное падение, по словам певицы, заставило её вспомнить травму, которую она получила 20 лет назад и которая стоила ей спортивной карьеры.
Травму мениска Семенович получила в 2000 году перед чемпионатом России. Тогда фигуристка собрала волю в кулак, вышла на лёд со своим партнёром Романом Костомаровым и выиграла серебро соревнований. Но в итоге эта травма заставила её уйти из большого спорта.
На этот раз Семенович тоже подвело колено, а ещё общая усталость — на новогодних праздниках звезда отыграла 16 концертов в разных городах. Несмотря на это, певица всё же вышла на лёд и даже спела песню, катаясь на коньках.
К врачу она тоже сходила, но позже. Ей прописали щадящий режим, а ещё — на время забыть про коньки, написал «Московский комсомолец».
Ранее бывший партнёр Семенович по танцам на льду Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд.