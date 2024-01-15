Жизнь
14:40, 15 января 2024
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Семенович едва не убилась на спортивном празднике из-за старой травмы

«Экс-Блестящая» Анна Семенович получила серьёзный ушиб во время большого спортивного праздника в «Лужниках», где давала мастер-класс. Во время исполнения элемента фигурного катания она неожиданно упала и с силой ударилась об лёд. Это досадное падение, по словам певицы, заставило её вспомнить травму, которую она получила 20 лет назад и которая стоила ей спортивной карьеры.

Семенович едва не убилась на спортивном празднике из-за старой травмы
© Анна Семенович/vk.com

Травму мениска Семенович получила в 2000 году перед чемпионатом России. Тогда фигуристка собрала волю в кулак, вышла на лёд со своим партнёром Романом Костомаровым и выиграла серебро соревнований. Но в итоге эта травма заставила её уйти из большого спорта.

На этот раз Семенович тоже подвело колено, а ещё общая усталость — на новогодних праздниках звезда отыграла 16 концертов в разных городах. Несмотря на это, певица всё же вышла на лёд и даже спела песню, катаясь на коньках.

К врачу она тоже сходила, но позже. Ей прописали щадящий режим, а ещё — на время забыть про коньки, написал «Московский комсомолец».

Ранее бывший партнёр Семенович по танцам на льду Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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