Семенович поделилась неожиданным секретом своей молодости. Никакого ботокса

Семенович сама призналась, что секрет простой: позитивное мышление в сочетании с востребованностью.

«Когда человек нужен, он хорошо выглядит, он свежий, с улыбкой на лице», — поделилась Семенович с поклонниками.

Певица не скрывает, что её буквально рвут на части с предложениями о гастролях в разных городах России. Добиться такого, по её словам, тоже несложно: надо развиваться и смело идти вперёд, написала она в своём телеграм-канале.

Ранее Семенович рассказала, что собирается открыть новый бизнес.