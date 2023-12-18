Жизнь
23:20, 18 декабря 2023
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Семенович поделилась неожиданным секретом своей молодости. Никакого ботокса

Экс-«Блестящая» Анна Семенович в своём блоге постоянно радует поклонников фотографиями и видео, на которых выглядит бодро и свежо. Воодушевившись восторженными отзывами поклонников, 45-летняя звезда решила поделиться со всеми секретом своей молодости. Оказалось, никакие пластические операции и уколы красоты тут ни при чём.

Семенович поделилась неожиданным секретом своей молодости. Никакого ботокса
© Телеграм-канал Анны Семенович

Семенович сама призналась, что секрет простой: позитивное мышление в сочетании с востребованностью.

«Когда человек нужен, он хорошо выглядит, он свежий, с улыбкой на лице», — поделилась Семенович с поклонниками.

Певица не скрывает, что её буквально рвут на части с предложениями о гастролях в разных городах России. Добиться такого, по её словам, тоже несложно: надо развиваться и смело идти вперёд, написала она в своём телеграм-канале.

Ранее Семенович рассказала, что собирается открыть новый бизнес.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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