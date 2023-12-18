Семенович поделилась неожиданным секретом своей молодости. Никакого ботокса
Экс-«Блестящая» Анна Семенович в своём блоге постоянно радует поклонников фотографиями и видео, на которых выглядит бодро и свежо. Воодушевившись восторженными отзывами поклонников, 45-летняя звезда решила поделиться со всеми секретом своей молодости. Оказалось, никакие пластические операции и уколы красоты тут ни при чём.
Семенович сама призналась, что секрет простой: позитивное мышление в сочетании с востребованностью.
«Когда человек нужен, он хорошо выглядит, он свежий, с улыбкой на лице», — поделилась Семенович с поклонниками.
Певица не скрывает, что её буквально рвут на части с предложениями о гастролях в разных городах России. Добиться такого, по её словам, тоже несложно: надо развиваться и смело идти вперёд, написала она в своём телеграм-канале.
Ранее Семенович рассказала, что собирается открыть новый бизнес.