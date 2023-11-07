О том, с кем Берлускони коротает вечера на своей вилле, стало известно, после того как полиция задержала за кражу дорого браслета 17-летнюю танцовщицу Кариму Эль Маруг. Политик тогда сам позвонил в участок и попросил освободить девушку, потому что она якобы племянница президента Египта Хосни Мубарака.

Следователи стали разбираться в этой истории и выяснили, что на вилле Берлускони тусовались проститутки, в том числе несовершеннолетние. Такие вечеринки политик называл «бунга-бунга». Это название он позаимствовал из сального анекдота, который когда-то рассказал ему его друг — бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Полиция утверждала, что Берлускони платил своим гостьям за молчание об интимной связи с ним. Однако у следствия так и не получилось повесить на политика сексуальное преступление: сначала его приговорили к 7 годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней Эль Мауг, однако затем оправдали за недостаточностью улик.

Примерно 20 женщин, которые участвовали в судах из-за «бунга-бунга», получали каждый месяц от Берлускони по €2500 за поруганную репутацию. Также им предоставили бесплатное жильё. Но вот после смерти политика в июне 2023 года его семья решила прикрыть лавочку: сначала женщин лишили ежемесячного содержания, а теперь и вовсе собираются выставить на улицу, сообщила газета The Times.

Сам Берлускони, кстати, настаивал, что «бунга-бунга» — это никакие не секс-вечеринки, а всего лишь «изысканные ужины». Интересно, что об этой истории сказала бы язвительная нейросеть Илона Маска.