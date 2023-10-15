Сэр Майкл Кейн решил завершить актёрскую карьеру. Ну, в 90 можно уже и на пенсию

По словам сэра Майкла Кейна, в последнем фильме «Великий беглец» он сыграл главную роль и получил хорошие отзывы, повторить такой успех у него вряд ли получится, поэтому он решил уйти на пенсию. Тем более уже пора — 90 лет всё-таки.

«Единственные роли, которые я могу получить сейчас, — это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85-летние. Они не будут ведущими. В 90 лет у вас нет ведущих мужчин, у вас есть молодые красивые мальчики и девочки. Поэтому я подумал, что, возможно, мне лучше уже уйти», — признался артист.

В «Великом беглеце» Кейн сыграл роль ветерана Второй мировой войны, который сбегает из дома престарелых во Францию, чтобы почтить память боевых товарищей в годовщину высадки в Нормандии. До этой картины артист снялся во множестве проектов, среди которых особенно запомнились фильмы Кристофера Нолана («Довод», «Интерстеллар», «Престиж», трилогия «Тёмный рыцарь»), «Kingsman», «Иллюзия обмана», «Мисс Конгениальность» и другие.

Сэр Кейн получил 2 «Оскара» за роли второго плана в картинах «Ханна и её сестры» и «Правила виноделов» и 3 «Золотых глобуса» за участие в «Воспитании Риты», «Отпетых мошенниках» и «Голоске».

Британский актёр бодро держится несмотря на возраст, что сложно сказать о его коллегах. Например, в конце сентября умер исполнитель роли Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере» Майкл Гэмбон. Ему было всего 82 года.