«Сердце занято». Ивлеева рассказала об активной личной жизни
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева уже успела побывать за мужем. Брак продержался около двух лет. После этого она искала любовь на шоу «Сердце Ивлеевой», но отношения с победителем постепенно сошли на нет. Теперь «агент-гёрл» и вовсе предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Но всё же ответ на главный вопрос есть — у блогерши всё хорошо, «всё как у людей».
Журналисты «Собака.ru» в интервью с Ивлеевой обратили внимание, что она перестала показывать свою личную жизни, и поинтересовались, что в ней сейчас происходит.
«О ней не стоит волноваться. То, что я её не транслирую, не значит, что её нет. Влюбляюсь, расстаюсь — всё как у людей. На данный момент моё сердце занято», — сказала Ивлеева.
Кто избранник блогерши — пока не известно.
А актёры фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Михаил Тройник, например, решили не сообщать поклонникам о своей свадьбе. Но, по данным телеграм-канал «Героиня Татлера», пара таки скрепила свой союз узами брака.