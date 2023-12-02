«Сердце занято». Ивлеева рассказала об активной личной жизни

Журналисты «Собака.ru» в интервью с Ивлеевой обратили внимание, что она перестала показывать свою личную жизни, и поинтересовались, что в ней сейчас происходит.

«О ней не стоит волноваться. То, что я её не транслирую, не значит, что её нет. Влюбляюсь, расстаюсь — всё как у людей. На данный момент моё сердце занято», — сказала Ивлеева.

Кто избранник блогерши — пока не известно.

А актёры фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Михаил Тройник, например, решили не сообщать поклонникам о своей свадьбе. Но, по данным телеграм-канал «Героиня Татлера», пара таки скрепила свой союз узами брака.