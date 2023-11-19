Жизнь
20:40, 19 ноября 2023
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Сергей Лазарев решил продавать собачьи торты и резко обеднел

Обычно талантливый человек талантлив во всём, но успешный бизнес на одних умениях построить сложно, особенно когда ты такой донельзя занятой. Ещё в далёком 2016 году певец открыл компанию по производству сладостей для собак «Пудель-штрудель». Дела резко понеслись в гору, и его тортики и пирожные даже появились в сетевых магазинах, но потом удача закончилась.

Сергей Лазарев решил продавать собачьи торты и резко обеднел
© Telegram-канал Сергей Лазарев

В 2019 году уже стало понятно, что бизнес сам себя не потянет — за год он принёс убыток в 3 млн рублей. Закрывать компанию Лазарев не спешил, но вот теперь решился. 15 октября он начал процесс ликвидации.

При этом певец ещё оказался должен налоговой — он не выплатил 15 000 рублей. Из них 1900 рублей — налог на доход физлица, а остальное — налог на доход по упрощённой схеме. Но это не 1 млрд Блиновской и даже не 311 млн рублей Чекалиных, поэтому волноваться за артиста не нужно.

Кстати про блогеров, Лерчек и Артёмчек по итогу выплатили государству почти в два раза больше налогов — 500 млн рублей. В эту сумму вошли недоимки, штрафы и пени.

Редакция
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