Сергей Лазарев решил продавать собачьи торты и резко обеднел

В 2019 году уже стало понятно, что бизнес сам себя не потянет — за год он принёс убыток в 3 млн рублей. Закрывать компанию Лазарев не спешил, но вот теперь решился. 15 октября он начал процесс ликвидации.

При этом певец ещё оказался должен налоговой — он не выплатил 15 000 рублей. Из них 1900 рублей — налог на доход физлица, а остальное — налог на доход по упрощённой схеме. Но это не 1 млрд Блиновской и даже не 311 млн рублей Чекалиных, поэтому волноваться за артиста не нужно.

Кстати про блогеров, Лерчек и Артёмчек по итогу выплатили государству почти в два раза больше налогов — 500 млн рублей. В эту сумму вошли недоимки, штрафы и пени.