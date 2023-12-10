Сергей Пенкин наконец получил звание заслуженного артиста

«Уже можно было, как говорят, народного получить, но, видите… Слава богу, что это произошло. Хочу сегодня радоваться тому, как будут реагировать зрители — впервые я на гастролях скажу, что я стал заслуженным артистом. Это очень приятно…» — сказал певец.

Он планирует радовать слушателей новыми песнями, шоу и концертами и по-прежнему петь не под фонограмму.

Ранее композитор и гитарист Александр Левшин, с которым Алла Пугачёва проработала 30 лет, рассказала о тайном таланте певицы. Он связан с творчеством, но не музыкой.