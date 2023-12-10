Сергей Пенкин наконец получил звание заслуженного артиста
Певец Сергей Пенкин давно на сцене — он начинал карьеру ещё в конце 1980-х. Известен, например, песнями «Мелодия», Feelings, Caruso и «Дождь осенний». И вот в 62 года ему наконец дали звание заслуженного артиста. Кстати, хорошая новость пришла к певцу на гастролях — в Вологде. Он признался в интервью «Пятому каналу», что очень рад и долго ждал этого события.
«Уже можно было, как говорят, народного получить, но, видите… Слава богу, что это произошло. Хочу сегодня радоваться тому, как будут реагировать зрители — впервые я на гастролях скажу, что я стал заслуженным артистом. Это очень приятно…» — сказал певец.
Он планирует радовать слушателей новыми песнями, шоу и концертами и по-прежнему петь не под фонограмму.
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