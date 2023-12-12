Сергей Романович пожалел, что не сыграл Вову Адидаса в «Слове пацана». Помешали принципы

По словам Романовича, любой коллега сможет понять его досаду и сожаление. Всё-таки сериал, в котором он мог бы сыграть одну из главных ролей, «выстрелил». Актёр добавил, что иногда размышляет о том, как бы он смотрелся в роли Адидаса и стала бы картина столь же резонансной.

Романович уточнил, что на данном этапе жизни не видит в себя в откровенных сценах. Это принцип, которому он пока не готов изменить. Артист заявил, что понимает, что он актёр и должен лишь играть роль, но добавил, что прежде всего он человек. При этом ничего предосудительного в обнажёнке в целом он не видит.

Также актёр пошутил над своим отказом сниматься. Он написал в соцсетях, что его позвали в новый проект. «Предложили роль в "Слове чушпана". Отказываться не стал», — сообщил артист.

Всё, что нужно знать о нашумевшем сериале «Слово пацана», читайте здесь.