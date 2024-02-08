Сергей Жуков отсудил 1 млн рублей у иркутского бара «Руки вверх»

Жукова возмутило, что бар называется так, как его группа. К слову, у самого певца в России несколько своих заведений «Руки вверх».

Представители артиста для начала съездили к стенам заведения и зафиксировали все улики — вывески и надписи, на которых красовалось «Руки вверх». Ущерб от использования каждой оценили в 200 000 рублей, рассказал Shot.

В итоге летом 2023 года Жуков подал иск в Арбитражный суд Иркутской области. Ответчик — ООО «ЭРВИКО». Певец потребовал взыскать с него 1 млн рублей за использование товарного знака плюс 29 000 судебных расходов, ну и, конечно, поменять название бара.

Суд всё одобрил. Теперь на заведении красуется вывеска РВБ.

Очередной бар «Руки вверх!» самого Жукова появился в декабре 2023 года в Екатеринбурге. Но открытие получилось, мягко говоря, не самым приятным.