Сезон шарфов начался. Выбираем самые модные варианты на зиму
Шарфы зимой не только защищают шею и плечи, но и могут подчеркнуть вкус и стиль человека. Но бывает, аксессуар портит весь образ, превращает даже модно одетую женщину в «бабульку». Журнал Marie Claire составил список самых подходящих шарфов на зиму 2023/24. Например, сейчас, в моду опять возвращаются практичные палантины, а на подиумах снова появился стиль бохо — и вместе с ним шарфы с бахромой.
Всего в список самых модных вошли 6 разновидностей шарфов:
Кашемировые. Marie Claire советует присмотреться к однотонным моделям в спокойной цветовой гамме.
Шарф в полоску. Если у вас тёплый, но минималистичный пуховик, то яркий полосатый шарф будет хорошим акцентом.
Палантин. Он будет хорошо сочетаться со всем, что бывает в зимнем гардеробе: пуховиком, шубой и с пальто.
Узкий шарф. Узкий шарф хорошо смотрится с открытым декольте или топом с открытыми плечами — самым модным в этом сезоне.
Шарф с бахромой. Аксессуар с пальто или шубой подчеркнёт вашу утонченность.
Объёмный шарф. Его можно носить с однотонными куртками и пальто, и он будет отлично выделять вас из толпы.
О своём весеннем образе тоже можно начинать думать уже сейчас. Какая вещь обязательно пригодиться после зимы 2024-го — узнайте здесь.