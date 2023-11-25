Сезон шарфов начался. Выбираем самые модные варианты на зиму

Всего в список самых модных вошли 6 разновидностей шарфов:

Кашемировые. Marie Claire советует присмотреться к однотонным моделям в спокойной цветовой гамме.

Шарф в полоску. Если у вас тёплый, но минималистичный пуховик, то яркий полосатый шарф будет хорошим акцентом.

Палантин. Он будет хорошо сочетаться со всем, что бывает в зимнем гардеробе: пуховиком, шубой и с пальто.

Узкий шарф. Узкий шарф хорошо смотрится с открытым декольте или топом с открытыми плечами — самым модным в этом сезоне.

Шарф с бахромой. Аксессуар с пальто или шубой подчеркнёт вашу утонченность.

Объёмный шарф. Его можно носить с однотонными куртками и пальто, и он будет отлично выделять вас из толпы.

О своём весеннем образе тоже можно начинать думать уже сейчас. Какая вещь обязательно пригодиться после зимы 2024-го — узнайте здесь.