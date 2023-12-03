Shaman назвал главную цель в карьере. Речь не про деньги и славу

По словам исполнителя, важная цель для него — чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всём мире. Он как раз со своей командой работает в этом направлении.

Shaman также добавил, что если с голосовым аппаратом, внешним видом и бодростью духа всё в порядке, то петь на сцене можно многие годы. Ставить точку в карьере не обязательно. В пример певец привёл Олега Газманова.

Насчёт мировой популярности Дронова пока не всё ясно, но вот в России его песни и правда полюбились. К слову, его хит «Самый русских хит» так долго держался в хит-параде «Дорожного радио», что радиостанции пришлось просто исключить его из списка, чтобы кто-то ещё смог занять первое место.

О том, сколько стоит выступление этого певца и других звёзд российского шоу-бизнеса, рассказали тут.