Shaman назвал главную цель в карьере. Речь не про деньги и славу
Один из самых востребованных исполнителей 2023 года Ярослав Дронов (Shaman) дал интервью изданию «Стархит», в котором рассказал о своих планах в карьере, о том, как готовится к выступлениям, и о своих ощущениях от них. Он заявил, что в творчестве всегда есть куда стремиться и расти и совершенству нет предела. Но кое-какая цель у него всё-таки есть.
По словам исполнителя, важная цель для него — чтобы песни на русском языке пели, слушали и любили во всём мире. Он как раз со своей командой работает в этом направлении.
Shaman также добавил, что если с голосовым аппаратом, внешним видом и бодростью духа всё в порядке, то петь на сцене можно многие годы. Ставить точку в карьере не обязательно. В пример певец привёл Олега Газманова.
Насчёт мировой популярности Дронова пока не всё ясно, но вот в России его песни и правда полюбились. К слову, его хит «Самый русских хит» так долго держался в хит-параде «Дорожного радио», что радиостанции пришлось просто исключить его из списка, чтобы кто-то ещё смог занять первое место.
О том, сколько стоит выступление этого певца и других звёзд российского шоу-бизнеса, рассказали тут.