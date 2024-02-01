Shaman подарил Мизулиной букет и подогрел слухи об их романе

«Приезжаю я домой после командировки, а тут… Ярослав меня поздравляет с включением в санкционный список. Настоящие весенние цветы», — сказала Мизулина на видео. «Лига безопасного интернета» и её руководительница попали под санкции ЕС 29 января.

32-летний певец Shaman женат на медиаменеджере Елене Мартыновой, которая на 14 лет его старше. Вместе пара уже 6 лет. Для Дронова это уже второй брак. До этого он был женат на педагоге своей музыкальной школы Марине Рощупкиной, в браке родилась дочь Варвара, которой сейчас девять.

Впрочем, несмотря на то что Shaman женат, в Сети периодически всплывают слухи о его романтических отношения с Мизулиной. С вопросом о том, есть ли что-то между исполнителем и главой «Лиги безопасного интернета», журналисты уже обращались к Дронову. Он ответил: «Пусть фантазируют. Не будем их разочаровывать».

Ранее Shaman назвал главную цель в своей карьере.