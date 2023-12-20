«Шансы минимальные». Что происходит с продолжением «Не родись красивой»

Итак, создатели сериала обещали его выпустить уже в 2024 году, но пока и сюжет, и актёры ещё не анонсированы. В то же время Нелли Уварова, которая сыграла роль главной героини — Кати Пушкарёвой — в сериале 2005 года, заявила, что с ней никто по поводу сиквела не связывался. Она призналась, что мало верит во вторые части, но если бы сценарий был хорошим, то она бы согласилась.

По словам артистки, ей обещали прислать сценарий, но о продолжении говорят уже лет 17, а воз и ныне там, поэтому она серьёзно к этому не относится.

Однако продолжение всё-таки анонсировали, о чём же оно тогда будет? СТС снял свой сериал на основе колумбийской мелодрамы «Дурнушка Бетти», который выходил в 1999 году. В российской версии серая, но умная мышка Катя устраивается работать в компанию по производству модной одежды «Зималетто» и влюбляется в начальника. Тот всё видит и понимает, но отвечать взаимностью не планирует и только пользуется наивностью девушки. Ну, а потом, разумеется, всё меняется.

Снимать продолжение без Уваровой невозможно — она ведь играла главную роль, но о сиквеле она даже не в курсе. А снимать ремейк — дело гиблое, считает кинокритик Александр Клюев. По его словам, у продолжения вряд ли выйдет хайпануть на ностальгии — всё-таки актеры уже сильно изменились. А тема гадкого утёнка уже устарела, чтобы продвигать новый сериал.

«Если в кадре будут другие артисты, то нужно полностью менять концепцию сериала и представлять его не как продолжение, а как ремейк. Сейчас сложно сказать, сможет ли новая история выстрелить, шансы минимальные», — заявил кинокритик.

В своё время сериал хорошо зашёл россиянкам, потому что рассказывал о сказке — как девушка благодаря своему уму и смекалке смогла добиться успеха на работе, построив сумасшедшую карьеру, и найти любовь.