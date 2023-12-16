Школьница наряжала ёлку и проглотила иголку. Её оперировали всю ночь

Как сообщил Минздрав Воронежской области, девочка наряжала дома ёлку. Пока она вешала гирлянду, во рту у неё была швейная иголка. Одно неосторожное движение и она её проглотила. Не заметить такое было невозможно — школьница почувствовала сильную боль и тошноту. Семья пострадавшей сразу же обратились за помощью ко врачам.

Инородное тело нашли в глотке — пришлось проводить операцию. Она длилась всю ночь. Хирурги провели ларингоскопию и выяснили, что иголка проткнула правую стенку глотки. Инструмент швеи удалось извлечь. С девочкой сейчас всё хорошо, её выписали. Её здоровью ничего не угрожает.

Как избежать других бед от новогоднего декора, объяснили тут.