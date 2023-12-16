Школьница наряжала ёлку и проглотила иголку. Её оперировали всю ночь
Новогодняя суета, как правило, многим по душе: кто-то бегает за подарками по магазинам, а кто-то раскрывает свой творческий талант, украшая дом и наряжая ёлку. Оказалось, что даже эти безобидные хлопоты могут быть опасными, если не соблюдать технику безопасности. Например, в Воронеже девочка-подросток случайно умудрилась проглотить иголку, пока наряжала ёлку.
Arun Kuchibhotla / Unsplash
Как сообщил Минздрав Воронежской области, девочка наряжала дома ёлку. Пока она вешала гирлянду, во рту у неё была швейная иголка. Одно неосторожное движение и она её проглотила. Не заметить такое было невозможно — школьница почувствовала сильную боль и тошноту. Семья пострадавшей сразу же обратились за помощью ко врачам.
Инородное тело нашли в глотке — пришлось проводить операцию. Она длилась всю ночь. Хирурги провели ларингоскопию и выяснили, что иголка проткнула правую стенку глотки. Инструмент швеи удалось извлечь. С девочкой сейчас всё хорошо, её выписали. Её здоровью ничего не угрожает.
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