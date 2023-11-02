Школьник использовал ногтеточку не по назначению и чуть не сделал себе обрезание
Леденящая душу история приключилась с юным и весьма любопытным жителем Москвы. 10-летний мальчик решил попробовать в деле электронную ногтеточку. Правда, школьник то ли не разобрался в принципе действия устройства, то ли вообще не понял, для чего оно предназначено, поэтому начал прикладывать её к разным частям тела, пока не добрался до того самого. Пришлось звать спасателей, рассказала Baza.
По данным сетевого издания, по ходу эксперимента ногтеточка «взбесилась» и засосала крайнюю плоть ребёнка. Снять прибор с тела у мальчика не получилось — на помощь вызвали спасателей.
Операция по высвобождению школьника продолжалась около получаса. Всё закончилось успешно: парню даже не понадобилась медицинская помощь.
В случае с ногтеточкой у родителей мальчика, безусловно, был повод переживать за сохранность члена своего сына, но они хотя бы знали, из-за чего всё произошло. Иногда у детей возникает покраснение на крайней плоти без явных на то причин. Что делать в таких случаях — рассказала детский уролог.