Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 01:00
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Школьникам рассказали, как выбрать время для подготовки к ЕГЭ

До экзаменов ещё примерно четыре месяца, но большинство выпускников уже в активной фазе подготовки. При этом никто не отменяет занятия в школе, домашнее задание и другие дела, которые тоже присутствуют в жизни школьников. О том, как правильно распределить нагрузку и эффективнее подготовиться к ЕГЭ, рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ирина Минченко.
Freepik

Freepik

По её словам, время для подготовки нужно выбирать наиболее продуктивное: для кого-то это будут утренние часы, а кому-то комфортнее заниматься под вечер. Эксперт посоветовала прислушаться к собственным биоритмам. Плюс важно не забывать и про отдых — он поможет восполнить силы.

Минченко напомнила, что задача взрослого — правильно помочь своему чаду распределить нагрузку: на первом месте — сложное и важное, а потом уже более простые дела.

Эксперт порекомендовала школьникам использовать технику банчинга для выполнения похожих задач. Банчинг — это способ обработки данных в программировании. Он состоит в том, чтобы собирать и анализировать несколько элементов одновременно вместо того, чтобы обрабатывать каждый элемент по отдельности. В реальной жизни этот метод может выглядеть так: выделить час и ответить на все сообщения сразу, чем постоянно отвлекаться на каждое сообщение в чате.

Плюс полезно пользоваться планером, чтобы не забывать о важных делах, а ещё нужно комфортно организовать рабочее место, чтобы не отвлекаться и сосредоточиться.

О том, в каких случаях выпускнику может понадобиться помощь психолога, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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