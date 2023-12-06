Российским школьникам разрешили пользоваться телефоном только в одном случае
Этот день войдёт в историю. Госдума 6 декабря приняла закон об ограничении использования телефонов в школе. Учащиеся всех классов больше не смогут юзать свои смартфоны во время уроков. Предусмотрено единственное исключение — экстренные случаи. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, о таких изменениях просили родители и учителя. Спикер выразил уверенность в том, что нововведение повысит качество образования.
Поправки внесли в закон «Об образовании». Володин был одним из авторов законопроекта.
На сайте Госдумы уточняется, что речь идёт о «средствах подвижной радиотелефонной связи». Судя по всему, ограничения касаются не только телефонов, но и других гаджетов, по которым можно общаться.
К исключениям депутаты отнесли следующие случаи:
- когда есть угроза жизни или здоровью обучающихся;
- работников школы;
- прочие экстренные случаи.
Также Володин сообщил о том, что в российские школы вернули уроки труда. Теперь это обязательный предмет.
«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо», — считает он.
Кроме того, насколько ребёнок включён в учёбу, родителей интересует, не сидит ли он на уроках голодным. В российских школах предусмотрено даже бесплатное питание. Кто может на него претендовать, как оформить, чем и сколько раз кормят в таком случае, рассказала юрист Мария Паулюс.