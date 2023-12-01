Российских школьников отправили по домам из-за разгуливающего по улицам тигра
Детей из посёлка Серафимовка в Приморском крае перевели на дистанционное обучение и по необычной причине. Хотя для этого региона она вполне уже обычная — просто местные жители обнаружили следы тигра и даже видели его неподалёку среди деревьев. Поэтому детям наказали сидеть дома, да и взрослых попросили последовать их примеру.
Не выходить из домов попросили и взрослых, потому что с тигром справиться будет не так-то просто. Самого его видели за пределами посёлка, но вот его следы замечали и на дороге, и на территории самого населённого пункта.
За хищника взялись серьёзно — по улицам посёлка ходит полиция, отряды на окраинах отпугивают его специальными маячками, а охотнадзор ищет его в лесу. Специалисты предполагают, что тигры выходят сейчас к людям не из-за внезапной агрессии, а из-за голода.
В Кировском районе Приморья в середине ноября уже были столкновения с хищниками. На сторожа пасеки напал амурский тигр, причём пострадали тогда оба. Мужчина оказался в состоянии средней степени тяжести, но стабильном. В тигра же из ружья шмальнул хозяин пасеки, который прибежал спасать сторожа.