Школьнику подсунули чистящее средство вместо чая. Вот и пообедал в столовой

Количество отравившихся школьников резко возросло из-за детского любопытства — друзья мальчика тоже захотели попробовать странный напиток и убедиться в том, что это не чай.

Детям вскоре стало плохо, и учителя вызвали скорую. Мамам мальчиков тоже позвонили. Врачи оказали первую помощь детям, а от госпитализации родители отказались, просто забрав школьников домой.

Сотрудники школы же принялись выяснять, откуда в бутылке оказалась отрава. После проверки оказалось, что это не чай Lava Lava был виноват, а работники столовой, которые в бутылку из-под напитка налили чистящее средство «Прогресс» и случайно продали её детям.

В Омске ученик 4-го класса тоже слёг с отравлением, но там по своей воле — он отметил последний день каникул и напился. Где и как — вопрос открытый, но родителям пришлось везти его в больницу.