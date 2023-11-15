Жизнь
12:40, 15 ноября 2023
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Школьнику подсунули чистящее средство вместо чая. Вот и пообедал в столовой

Дикий случай произошёл в московской школе № 1250 в Левобережном районе. Там 12-летний школьник на перемене решил перекусить и купил бутылку чая Lava Lava от популярного у детей блогера Влада А4, он же Влад Бумага. Но хлебнув из бутылки, мальчик понял, что это не чай, а какая-то мыльная жижа. Вместе с ним отравились ещё двое детей.

Школьнику подсунули чистящее средство вместо чая. Вот и пообедал в столовой
© Freepik/azerbaijan_stockers

Количество отравившихся школьников резко возросло из-за детского любопытства — друзья мальчика тоже захотели попробовать странный напиток и убедиться в том, что это не чай.

Детям вскоре стало плохо, и учителя вызвали скорую. Мамам мальчиков тоже позвонили. Врачи оказали первую помощь детям, а от госпитализации родители отказались, просто забрав школьников домой.

Сотрудники школы же принялись выяснять, откуда в бутылке оказалась отрава. После проверки оказалось, что это не чай Lava Lava был виноват, а работники столовой, которые в бутылку из-под напитка налили чистящее средство «Прогресс» и случайно продали её детям.

В Омске ученик 4-го класса тоже слёг с отравлением, но там по своей воле — он отметил последний день каникул и напился. Где и как — вопрос открытый, но родителям пришлось везти его в больницу.

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