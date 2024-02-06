Штамм ковида с сотней мутаций добрался до Европы. Стоит ли паниковать?

Особенность нового штамма в том, что не менее 30 его мутаций сосредоточены в spike-белке. Это значит, что в теории он может запускать механизм, способствующий быстрому распространению инфекции, пояснил Соловьёв.

Проявит ли себя штамм-мегамутант, станет понятно в ближайшие пару месяцев, написал эксперт в своём телеграм-канале.

Симптомы, которые вызывает новый вирус BA.2.87.1, похожи на те, что давал его прародитель — «омикрон», отметило издание «Доктор Питер». К ним относятся:

температура,

боль в горле,

сухой кашель,

насморк и постоянное чихание,

головная боль,

чувство усталости.

Учёные недавно выяснили, что вероятность заболеть ковидом зависит в том числе от того, чем питается человек. Вот какой рацион может навредить.

Ранее учёные выяснили, что ковид действует на мозг так, что делает человека несчастным.