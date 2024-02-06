Жизнь
Опубликовано 06 февраля 2024, 07:40
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Штамм ковида с сотней мутаций добрался до Европы. Стоит ли паниковать?

Осенью 2023 года в Южной Африке нашли очередной штамм коронавируса BA.2.87.1. Примечателен он количеством мутаций — их больше сотни, поэтому его прозвали мегамутантом. Надо ли опасаться нового штамма, который уже добрался до Европы, рассказал врач лабораторной диагностики, начальник отдела Института здравоохранения им. Блохина Александр Соловьёв.
Freepik/vecstock

Freepik/vecstock

Особенность нового штамма в том, что не менее 30 его мутаций сосредоточены в spike-белке. Это значит, что в теории он может запускать механизм, способствующий быстрому распространению инфекции, пояснил Соловьёв.

Проявит ли себя штамм-мегамутант, станет понятно в ближайшие пару месяцев, написал эксперт в своём телеграм-канале.

Симптомы, которые вызывает новый вирус BA.2.87.1, похожи на те, что давал его прародитель — «омикрон», отметило издание «Доктор Питер». К ним относятся:

  • температура,
  • боль в горле,
  • сухой кашель,
  • насморк и постоянное чихание,
  • головная боль,
  • чувство усталости.

Учёные недавно выяснили, что вероятность заболеть ковидом зависит в том числе от того, чем питается человек. Вот какой рацион может навредить.

Ранее учёные выяснили, что ковид действует на мозг так, что делает человека несчастным.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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