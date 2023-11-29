Шторм уничтожил самострой. Стоит ли рассчитывать на компенсацию?

По словам юриста, обычно федеральные и региональные власти добровольно делают выплаты пострадавшим от крупных стихийных бедствий, даже если разрушенные постройки были самовольными. Больше вероятность получить деньги — если уничтоженное стихией жильё у человека было единственным.

Права владельца самостроя

По умолчанию права собственности у имеющих самострой нет, но его может признать суд. Плюс в законе предусмотрены случаи, когда это можно сделать лицу — собственнику земельного участка, на котором создана постройка. Но в этом случае есть условия:

строительство объекта допустимо на этом земельном участке;

на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям;

сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других людей и не создаёт угрозу их жизни и здоровью.

Для обращения в суд нужны документы , подтверждающие, что постройка соответствовала всем условиям.