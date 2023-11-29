Шторм уничтожил самострой. Стоит ли рассчитывать на компенсацию?
На днях на юге России прошёл сильный ураган, а нескольким областям страны в МЧС пообещали «жестокий шторм» с порывами ветра скоростью до 30 м/с. При этом в стране немало самостроев. Что делать тем, кто лишится своей постройки в случае разгула стихии? На этот вопрос ответил адвокат, партнёр компании «Братья Яблоковы» Артём Яблоков. По его словам, надежда на то, что утраченное компенсируют, всё же есть.
По словам юриста, обычно федеральные и региональные власти добровольно делают выплаты пострадавшим от крупных стихийных бедствий, даже если разрушенные постройки были самовольными. Больше вероятность получить деньги — если уничтоженное стихией жильё у человека было единственным.
Права владельца самостроя
По умолчанию права собственности у имеющих самострой нет, но его может признать суд. Плюс в законе предусмотрены случаи, когда это можно сделать лицу — собственнику земельного участка, на котором создана постройка. Но в этом случае есть условия:
- строительство объекта допустимо на этом земельном участке;
- на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям;
- сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других людей и не создаёт угрозу их жизни и здоровью.
Для обращения в суд нужны документы , подтверждающие, что постройка соответствовала всем условиям.
«Если самовольная постройка уже разрушена в результате стихийного бедствия, получить такие документы будет затруднительно, если не невозможно», — сказал Яблоков.
Самовольная постройка: признаки
К самостроям относятся здания и сооружения, возведённые:
- на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке;
- на участке, на котором нельзя строить данный объект;
- с нарушением градостроительных и строительных норм и правил;
- без получения на это необходимых законных согласований, разрешений.
Что будет с самостроем
По закону у постройки два варианта судьбы:
- самовольную постройку снесут;
- владелец должен сделать её соответствующей параметрам правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам постройки.
Но если собственник участка не знал о том, что на него есть какие-то ограничения, созданная с нарушениями постройка не будет являться самовольной. Но, по словам Яблокова, доказать такое незнание нелегко.
Серьёзная непогода на днях обрушилась на юг России, прошедший ураган прозвали штормом века — порывы ветра достигали 40 м/с. В Евпатории, Крым, из берегов вышло море — подтопило дома и дороги, без света остались около 500 000 жителей полуострова, также затопило океанариум — погибли сотни животных.
А 28 ноября МЧС выпустило предупреждение о «жестоком шторме». Сразу в нескольких областях обещают сильные порывы ветра — до 30 м/с — и осадки местами до 25 мм.