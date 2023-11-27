Шторм затопил и разрушил крымский океанариум, убив сотни животных

В основном шторм не смог нанести какого-то непоправимого ущерба — оборванные ЛЭП можно восстановить, как и троллейбусные пути. Деревья уберут, воду откачают — и все заживут по-старому. Но только не океанариум, который понёс значительные потери.

Во время шторма затопило третий зал музея, из-за чего погибло порядка 800 морских животных. А в Институте биологии южных морей серьёзно пострадали 4 научные лаборатории, но конкретики не сообщается.

Штормовое предупреждение в Крыму пока остаётся в силе. По прогнозам ожидается снегопад, холодный ливень и ветер до 30 м/с, а после обеда он спадёт до 15 м/с.

Вечером 26 ноября в Крыму едва не смыло Евпаторию — её затопило вышедшее из берегов море, а ливень и ветер устроили тотальное разрушение города. Циклон затем двинулся на Москву, и столицу буквально завалило снегом. Как она справляется — в этом материале. Спойлер — с трудом.