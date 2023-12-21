Штрафы для собственников жилья повысят до 5 раз. Кому стоит напрячься

Как объяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, с 1 января 2024 года вступит в силу новый закон с поправками в уже существующие, поэтому размер штрафов для собственником жилья и увеличится. Когда может прилететь?

Если не пустить в дом работника газовой службы и компаний, занимающихся вентиляционными каналами, для плановой проверки. Сейчас штраф — до 2000 рублей, будет — до 10 000 рублей. Компаниям тоже может достаться за некачественную работу: сотрудникам грозит штраф в размере от 25 000 до 100 000 рублей, а организации — от 200 000 до 500 000 рублей.

Если нарушить правила пожарной безопасности в квартире. Сейчас грозит предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей, будет — от 5000 до 15 000 рублей.

Если не узаконить перепланировку в квартире. Московские власти продляли срок согласования до 31 декабря, за это время можно было спокойно узаконить то, что уже настроили. А с 1 января прилетит штраф от 2000 до 2500 рублей для граждан и от 40 000 до 50 000 рублей для юридических лиц. При этом перепланировку всё равно придётся узаконить, а если не выйдет — вернуть всё как было. Если проигнорировать и это, то Госжилинспекция может выйти в суд или выставить жильё на торги.

Но сейчас на штраф могут нарваться и не собственники квартир и домов, особенно если будут запускать салют в неположенном месте.