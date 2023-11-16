Шуба из 90-х поверх мини-платья. Загитову охаяли за «вульгарный прикид»

В необычном наряде Загитова пришла на вручение премии Voice. Бывшая фигуристка удивила фанатов сексапильным платьем-корсетом, поверх которого была шуба из тёмного меха. Своим новым образом Алина поделилась с подписчиками в соцсетях.

И тут некоторые начали пенять ей на испорченность и дурной вкус:

«Девочка что-то испортилась. Что за вульгарный прикид?! Алине не следовало так явно выпячивать все свои достоинства».

«Неужели рядом с ней не было адекватных людей, которые бы сказали, что это всё — безвкусица!»

«Алина, повесь эти фото в своей будущей школе, чтобы дети знали, чем занимаются фигуристки, закончившие кататься! Будет хороший пример!»

«Платье, конечно, немного откровенное, видно, Алине самой в нем немного некомфортно, это лично моё мнение, а так дело каждого, что одевать».

Но большинство людей в комментариях было от наряда в восторге, называли его роскошным и манящим.

Ранее бывшая балерина Анастасия Волочкова снялась в новом выпуске шоу «Утренний дзен» и тоже удивила своих фанатов. Она откровенно заигрывала с молодым ведущим и под конец даже одарила его поцелуем в губы.