Шварценеггер грязно пошутил о наручниках и спрятанных часах после задержания

«Женщина на таможне сказала: если не будешь себя хорошо вести, надену наручники. Я согласился. Отличная сделка, ведь обычно мне приходится платить за это $500», — пошутил 76-летний ловелас.

Он также пошутил и насчёт своих часов. После того как правоохранители обнаружили у него брендовые Audemars Piguet за $100 000, они начали искать и вторую пару. По словам Шварценеггера, таможенник не смог их найти, поскольку актёр их спрятал. «А где — сказать не могу, потому что сегодня не могу сидеть», — добавил бывший губернатор Калифорнии.

Больше о задержании голливудской звезды можно узнать тут.