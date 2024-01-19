Жизнь
Опубликовано 19 января 2024, 16:00
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Шварценеггер грязно пошутил о наручниках и спрятанных часах после задержания

Арнольда Шварценеггера недавно задержали в аэропорту Мюнхена за то, что он не задекларировал дорогущие часы, которые собирался продать на аукционе. Терминатора несколько часов держали в наручниках и под конвоем отводили к банкомату, чтобы он смог снять деньги и оплатить все штрафы. Ситуация довольно легко разрешилась и самому актёру даже показалась забавной. Не зря же он язвительно её прокомментировал.
Шварценеггер грязно пошутил о наручниках и спрятанных часах после задержания
© кадр из видео / YouTube-канал CBS Sacramento

«Женщина на таможне сказала: если не будешь себя хорошо вести, надену наручники. Я согласился. Отличная сделка, ведь обычно мне приходится платить за это $500», — пошутил 76-летний ловелас.

Он также пошутил и насчёт своих часов. После того как правоохранители обнаружили у него брендовые Audemars Piguet за $100 000, они начали искать и вторую пару. По словам Шварценеггера, таможенник не смог их найти, поскольку актёр их спрятал. «А где — сказать не могу, потому что сегодня не могу сидеть», — добавил бывший губернатор Калифорнии.

Больше о задержании голливудской звезды можно узнать тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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