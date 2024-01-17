Шварценеггером заинтересовались немецкие силовики. Его задержали в аэропорту

Напрямую долететь из США до Китцбюэля Шварценеггер не смог, поэтому ему пришлось остановиться на пересадку в Мюнхене. Но там таможенникам не понравился его багаж — с собой Терминатор прихватил дорогущие часы Audemars Piguet, которые бренд создал специально для Арни.

Они стоили €20 000, и Шварценеггер взял их с собой, чтобы продать на аукционе. Полученные деньги он планировал потратить на благотворительность. Однако экс-губернатор не подумал их задекларировать, что и не понравилось таможенниками.

Они несколько часов мариновали Арни в аэропорту. В итоге они завели дело на актёра и присудили ему выплатить €35 000 — не только стоимость часов (по оценке — €26 000), но и налог в €4000 и штраф в €5000.

Шварценеггер должен был уже выдвигаться в Китцбюэль, так что собирался оплатить всё на месте, но тут возникла неприятная ситуация — по закону 50% таможенных сборов должны быть оплачены наличными, а у Арни в кармане €17 500 совершенно не завалялись. В итоге звезде пришлось идти в банк под конвоем сотрудников таможни. Вот такие приключения на старости лет.

Никому не пожелаешь такой ситуации, но лучше знать, как вести себя при задержании, чем нет. А ознакомиться с такой памяткой можно здесь.