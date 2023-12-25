Сигареты подорожают с 1 января ещё сильнее. Пора на ЗОЖ?

Как объяснила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, с января акциз на табак и так хотели повысить — с 2603 рублей до 2731 рубля за 1000 штук, но к ним бонусом шли ещё 16% расчётной стоимости. Сейчас же к ним решили накинуть дополнительные 3%. Теперь акциз на 1000 штук обойдётся в 2813 рублей плюс 16% расчётной стоимости, то есть не менее 3820 рублей.

С начала года россияне стали больше курить, даже с поправкой на сезонность. Например, в январе в месяц на одного жителя приходилось 70 сигарет, а в августе — уже 90. Однако повышают акциз не для того чтобы вернуть курильщиков на путь истинный, хоть это немного и поможет, особенно в сегменте молодёжи. Прогнозируется уменьшение периодических вредителей здоровью, хотя оно и так просело — с 20% до 13%.

А если хочется уже бросить курить, то доктор Михальски, который специализируется на зависимостях, рассказал, в какой день недели это лучше делать. Узнать о нём можно здесь.